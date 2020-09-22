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Абрамович тайно покупал игроков, не принадлежащих «Челси»
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Согласно документам FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США), российский бизнесмен посредством офшорной компании Leiston Holdings приобретал права на футболистов, которые выступали за другие клубы.В источнике
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С чего всё начиналось
Би-би-си, проанализировав секретные документы финансовой разведки США (FinCEN), часть из которых была опубликована накануне, 20 сентября, выяснила, что российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании.
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