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Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов
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Владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов, сообщает BBC. Утверждается, что россиянин стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам.В источнике
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С чего всё начиналось
Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подозревается в незаконном приобретении прав на игроков других клубов, сообщает корпорация BBC.
Аргументы и Факты 16:16
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