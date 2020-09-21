Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов
Владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича подозревают в тайных инвестициях в игроков других клубов, сообщает BBC. Утверждается, что россиянин стоял за офшорной компанией Leiston Holdings, которая участвовала в покупке игроков, принадлежащих третьим лицам.В источнике
С чего всё начиналось
Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подозревается в незаконном приобретении прав на игроков других клубов, сообщает корпорация BBC.