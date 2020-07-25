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Адам Лаллана трогательно попрощался с «Ливерпулем»
Полузащитник Адам Лаллана попрощался с «Ливерпулем».В источнике
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Хавбек «Ливерпуля» Лаллана попрощался с командой

Газета.Ru 22:50
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Лаллана попрощался с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 22:48
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Адам Лаллана трогательно попрощался с «Ливерпулем»

Чемпионат 21:49
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