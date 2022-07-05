Евро-футбол.руАдебайор: Аршавин реализовал себя максимум на 50 процентовБывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о выступлениях Андрея Аршавина за лондонский клуб.Евро-футбол.руЭммануэль уверен, что Аршавин мог добиться большего.Bookmaker-ratings.ruПавлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то».Спорт-ЭкспрессАршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руГазета.RuСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииЭммануэль Адебайор: Аршавин — великий, но реализовал себя на 50%Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:05Адебайор заявил, что Аршавин был талантливее ПавлюченкоСпорт день за днемвчера в 15:45Экс-футболист «Арсенала» Адебайор рассказал о нереализованном таланте АршавинаГазета.Ruвчера в 15:07Адебайор: Аршавин реализовал себя максимум на 50 процентовЕвро-футбол.рувчера в 14:14Показать ещёОценить2