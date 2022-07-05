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Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру

Адебайор: Аршавин реализовал себя максимум на 50 процентов

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал о выступлениях Андрея Аршавина за лондонский клуб.
Евро-футбол.ру
Эммануэль уверен, что Аршавин мог добиться большего.
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Павлюченко всегда говорил: «Давай, пойдем гулять и придумаем что-то».
Спорт-Экспресс
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
Спорт-Экспресс
Евро-футбол.ру
Газета.Ru
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Эммануэль Адебайор: Аршавин — великий, но реализовал себя на 50%
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