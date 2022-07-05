Адебайор: на моей памяти только Аршавин мог смотреть порно в перерыве матча
С чего всё началось
«Однажды слышим звуки секса в перерыве матча. Оказалось, Аршавин смотрит порно в кабинете врача». Огненный Адебайор
Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты.
Sport24.ruвчера в 13:30
Бывший игрок лондонского «Арсенала» Адебайор: Аршавин смотрел порно в перерыве матча
Metaratingsвчера в 15:26
Адебайор – об Аршавине: «Не знаю ни одного игрока, кроме него, кто бы смотрел порно в перерыве матча»
LiveResult.Ruвчера в 15:25
Экс-футболист «Арсенала» Адебайор: Аршавин смотрел порно в перерыве матча в кабинете врача
РИА Новостивчера в 15:05