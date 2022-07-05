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Адебайор: на моей памяти только Аршавин мог смотреть порно в перерыве матча

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился необычной историей о бывшем одноклубнике, россиянине Андрее Аршавине.
Чемпионат
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
Спорт-Экспресс
8 июля Аршавин сыграет в матче легенд между «Зенитом» и «Спартаком».
Metaratings
В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач.
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«Однажды слышим звуки секса в перерыве матча. Оказалось, Аршавин смотрит порно в кабинете врача». Огненный Адебайор
Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты.
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