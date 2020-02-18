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Аделину Сотникову прооперировали в Москве
Царьград
  • Телеканал 360°0:21
  • Пятый канал0:39
  • Piter.tv0:46
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации. В социальных сетях олимпийская чемпионка публикует старые фотографии, уверяя поклонников в том, что продолжает работать.В источнике
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