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Адесанья и Чжан защитили чемпионские титулы на UFC 248
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Чемпион UFC Исраэль Адесанья защитил титул благодаря победе над Йоэлем Ромеро, однако поединок получился одним из самых скучных за последнее время, из-за чего был освистан зрителями.В источнике
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Подробнее о событии
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UFC 248: Адесанья vs Ромеро. Лучшие моменты боя

Karate.ru 05:26
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Исраэль Адесанья: «Ромеро кривлялся, но я победил его»

Mmaboxing.ru 06:12
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Йоэль Ромеро: Чемпионом должен быть воин, а не убегающий парень

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