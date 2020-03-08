Адесанья и Чжан защитили чемпионские титулы на UFC 248

Чемпион UFC Исраэль Адесанья защитил титул благодаря победе над Йоэлем Ромеро, однако поединок получился одним из самых скучных за последнее время, из-за чего был освистан зрителями.