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Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья защитил титул на UFC 248. В главном бою вечера Адесанья победил единогласным решением судей Йоэля Ромеро 48-47, 48-47, 49-46.В источнике
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«Его предки из Африки были великими бегунами». Чемпионский бой UFC между Ромеро и Адесаньей освистали в Вегасе

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