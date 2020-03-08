Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья защитил титул на UFC 248. В главном бою вечера Адесанья победил единогласным решением судей Йоэля Ромеро 48-47, 48-47, 49-46.