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Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
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Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе. Поединок продолжался все пять раундов.В источнике
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Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье

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Йоэль Ромеро: Чемпионом должен быть воин, а не убегающий парень

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