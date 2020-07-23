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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Adidas представил обновлённую форму сборной России к Евро-2020
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«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы», - гласит сообщение пресс-службы компании. Финальный этап Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Представлена обновленная форма сборной России по футболу

Новый дизайн формы сборной России по футболу представлен в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Adidas ("Адидас"), которая является техническим спонсором национальной команды.
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