Adidas представил обновлённую форму сборной России к Евро-2020

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы», - гласит сообщение пресс-службы компании. Финальный этап Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года.