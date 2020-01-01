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Адиев может возглавить тульский «Арсенал»
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Бывший наставник «Анжи» является основным кандидатом на пост нового рулевого тульского «Арсенала», сообщает «Спорт Экспресс». По информации источника, Юрий Сёмин и Рашид Рахимов также входят в число претендентов на пост главного тренера «оружейников», но именно Адиев является кандидатом номер один.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кто будет тренировать «Арсенал» после отставки Черевченко? Когда ожидать назначения?

Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
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Андрей Чайка: «Переговоров с „Арсеналом“ по Адиеву не было»

Матч ТВ 09:59
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Назван главный кандидат на пост тренера тульского «Арсенала»

Тульские новости 01:50
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Адиев – фаворит на пост тренера тульского «Арсенала». У Семина и Рахимова меньше шансов («СЭ»)

Sports.ru 01:12
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