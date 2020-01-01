Адиев может возглавить тульский «Арсенал»

Бывший наставник «Анжи» является основным кандидатом на пост нового рулевого тульского «Арсенала», сообщает «Спорт Экспресс». По информации источника, Юрий Сёмин и Рашид Рахимов также входят в число претендентов на пост главного тренера «оружейников», но именно Адиев является кандидатом номер один.