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Адиль Рами собирается покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
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Жюль Планка, адвокат французского защитника "Сочи" Адиля Рами, сообщил, что футболист собирается покинуть клуб.В источнике
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Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

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