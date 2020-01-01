Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Ранее сообщалось, что 21-летний форвард заключил с московским клубом контракт на пять лет. Отмечалось, что ЦСКА выплатит «Сан-Лоренсо» 8,5 млн евро за 80% прав на футболиста. Это значит, что с последующей продажи Гайча, аргентинский клуб получит бонус в размере 20% от суммы трансфера.В источнике Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию – это хороший шаг, чтобы позднее перейти в более крупный чемпионат. Мы подписали предварительное соглашение, сейчас стороны согласовывают последние детали.Sports.ruвчера в 01:23