Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Ранее сообщалось, что 21-летний форвард заключил с московским клубом контракт на пять лет. Отмечалось, что ЦСКА выплатит «Сан-Лоренсо» 8,5 млн евро за 80% прав на футболиста. Это значит, что с последующей продажи Гайча, аргентинский клуб получит бонус в размере 20% от суммы трансфера.