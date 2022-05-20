ЧемпионатАдольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», рассказал о моменте, когда аргентинский «Сан-Лоренсо» принял решение продать его российскому клубу.ЧемпионатФорвард отметил, что в «Сан-Лоренсо» слишком часто менялись тренеры, которые практически не давали молодым игрокам проявить себя.Евро-футбол.руПо данным СМИ, сумма сделки составила € 8,5 млн.ЧемпионатНапомним, Гайч перешёл из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА летом 2020 года.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руЧемпионатПодробнее о событииГайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКАЕвро-футбол.ру03:28Адольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКАЧемпионат02:55Показать все источникиОценить