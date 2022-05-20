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Адольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА

23-летний аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», рассказал о моменте, когда аргентинский «Сан-Лоренсо» принял решение продать его российскому клубу.
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Форвард отметил, что в «Сан-Лоренсо» слишком часто менялись тренеры, которые практически не давали молодым игрокам проявить себя.
Евро-футбол.ру
По данным СМИ, сумма сделки составила € 8,5 млн.
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Напомним, Гайч перешёл из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА летом 2020 года.
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Евро-футбол.ру
Чемпионат

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Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА
Евро-футбол.ру03:28
Адольфо Гайч рассказал, почему «Сан-Лоренсо» продал его в ЦСКА
Чемпионат02:55
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