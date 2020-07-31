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Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА
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Форвард Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА.В источнике
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Гайч: «ЦСКА — хорошая возможность начать мои выступления в Европе на среднем уровне»

Sport24.ru 13:21 
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Адольфо Гайч — о переходе в ЦСКА: «Хорошая возможность начать не с самого высокого уровня»

Матч ТВ 13:18
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Гаич — о ЦСКА: «Хорошая возможность начать в Европе на среднем уровне»

Soccer.ru 12:34
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