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Адриано Галлиани: связка Тевес-Ибрагимович в «Милане» была моей мечтой
Sports.ru
  • Sports.ru
Бывший вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поделился мнением о плохих результатах клуба в последние восемь лет.В источнике
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Адриано Галлиани: связка Тевес-Ибрагимович в «Милане» была моей мечтой

Чемпионат 21:17
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Галлиани мечтал увидеть в «Милане» связку Ибрагимович — Тевес

Спорт-Экспресс 17:01
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Галлиани рассказал, в какой момент начался спад «Милана»

Евро-футбол.ру 16:58
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