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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании
ua.Tribuna.com
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  • Евро-футбол.ру
Нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона, но только после финала Кубка Испании.В источнике
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Адурис принял решение завершить карьеру

Евро-футбол.ру 01:23
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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Спорт-Экспресс вчера в 21:00
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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Soccer.ru вчера в 17:44 
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