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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании
ua.Tribuna.com
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Нападающий "Атлетика" Бильбао Ариц Адурис завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона, но только после финала Кубка Испании.В источнике
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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Спорт-Экспресс 21:00
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Адурис завершит карьеру после финала Кубка Испании

Soccer.ru 17:44 
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Marca: Адурис завершит карьеру только после финала Кубка Испании

Бомбардир.ру 17:34
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