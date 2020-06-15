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Газета.RuГазета.Ru
Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с Ушаковой
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как идет дело с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой, передает Sport24.В источнике
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Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с телеведущей Ольгой Ушаковой

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Адвокат Мамаева: на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Не знаю, будет ли она примирительной

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Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с Ушаковой

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