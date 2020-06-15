Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с Ушаковой

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как идет дело с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой, передает Sport24.