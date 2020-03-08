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Роналдиньо оставили под стражей
iReactor
  • Eurosport.ru0:26
  • Вести.Ru0:53
  • МИР 240:35
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.В источнике
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