BetassistАджоев раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Краснодар»Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался по поводу судейских решений в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:1).Советский спортВАР ошибочно позвали судью Иванова к монитору «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице РПЛ.Спорт-ЭкспрессНа 72-й минуте матча голкипер «Арсенала» Михаил Левашов отразил удар хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с пенальти, но арбитр назначил повторный 11-метровый, который был реализован успешно для «быков».Спорт-ЭкспрессПосле 28 туров «Арсенал» остался на последнем месте с 23 очками.Спорт день за днемЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruКомсомольская Правда - СпортСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руС чего всё началосьРуководитель «Арсенала» Аджоев назвал катастрофой судейство в матче с «Краснодаром»Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал ничью в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Краснодара" (1:1).Спорт-Экспресс11:59Подробнее о событииВ «Арсенале» выступили с критикой в адрес решений арбитра Иванова по итогам матча с «Краснодаром»Советский спорт13:19Аджоев раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Краснодар»Betassist12:37Президент «Арсенала» Аджоев раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»Спорт день за днем12:29Президент «Арсенала» раскритиковал арбитров после ничьи с «Краснодаром»Евро-футбол.ру12:26Гурам Аджоев остался недоволен судейством матча «Арсенала» с «Краснодаром»Sports.ru12:14Гурам Аджоев: "Так нельзя убивать российский футбол!"Футбол на Куличках12:13Руководитель «Арсенала» Аджоев назвал катастрофой судейство в матче с «Краснодаром»Спорт-Экспресс11:59Показать ещёОценить3