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Аджоев раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Краснодар»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался по поводу судейских решений в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:1).
Советский спорт
ВАР ошибочно позвали судью Иванова к монитору «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице РПЛ.
Спорт-Экспресс
На 72-й минуте матча голкипер «Арсенала» Михаил Левашов отразил удар хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с пенальти, но арбитр назначил повторный 11-метровый, который был реализован успешно для «быков».
Спорт-Экспресс
После 28 туров «Арсенал» остался на последнем месте с 23 очками.
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Евро-футбол.ру
С чего всё началось
Руководитель «Арсенала» Аджоев назвал катастрофой судейство в матче с «Краснодаром»
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал ничью в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против "Краснодара" (1:1).
Спорт-Экспресс11:59

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В «Арсенале» выступили с критикой в адрес решений арбитра Иванова по итогам матча с «Краснодаром»
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Аджоев раскритиковал судейство в матче «Арсенал» — «Краснодар»
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