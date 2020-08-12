Виталий Савельев российский бизнесмен

Мы рады сообщить, что несмотря на большие сложности, нам удалось найти приемлемый формат сотрудничества. С ПФК ЦСКА нас сближают общие ценности: командный дух, гордость за свою историю, стремление к постоянному обновлению и настрой на победу.

SM News

04:59