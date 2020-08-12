НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Аэрофлот» и футбольный клуб ЦСКА продлят партнерство до конца года
Metaratings
  • Metaratings
  • Новый Век
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • РБК спорт
  • Футбол России
  • Нева Спорт
Авиакомпания "Аэрофлот" и футбольный клуб ЦСКА продлят партнерство до конца 2020 года, соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами, сообщает пресс-служба перевозчика.В источнике
Виталий Савельев
российский бизнесмен
Мы рады сообщить, что несмотря на большие сложности, нам удалось найти приемлемый формат сотрудничества. С ПФК ЦСКА нас сближают общие ценности: командный дух, гордость за свою историю, стремление к постоянному обновлению и настрой на победу.SM News04:59
Подробнее о событии
alt

ЦСКА и «Аэрофлот» продлили сотрудничество

Soccer.ru 04:33
alt

«Аэрофлот» продлил спонсорский контракт с футбольным ЦСКА

Интерфакс-Спорт 03:40 
alt

«Аэрофлот» и футбольный клуб ЦСКА продлят партнерство до конца года

РИА Новости 03:29
реклама
Главное
Новости