«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС

Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве. Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.