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REGNUMREGNUM
«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
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Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве. Об этом 13 мая сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.В источнике
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В РФС сообщили о приостановлении переговоров с «Аэрофлотом» о продлении спонсорского контракта

Sport24.ru 04:34 
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«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с РФС

Спорт-Экспресс 04:25
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«Аэрофлот» и РФС приостановили переговоры о новом спонсорском контракте

Sport.ru 04:14
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