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Агент Алексея Миранчука: в марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»
Metaratings
  • Metaratings
Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Говорил, что в конце марта — начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб.В источнике
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Агент Миранчука рассказал, какие европейские топ-клубы им интересовались

РИА Новости 09:35
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Агент Алексея Миранчука: в марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»

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Агент Миранчука рассказал, какие итальянские клубы интересовались игроком

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