Агент Алексея Миранчука: в марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»

Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Говорил, что в конце марта — начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб.