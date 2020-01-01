НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка РоссииКанделаки прокомментировала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионовГол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 летProstoProSportАгент Антона Миранчука анонсировал переход игрока в ИталиюBookmaker-ratings.ru3Bookmaker-ratings.ruSoccernews.ruMetaratingsАгент братьев Миранчуков Валерио Джуффриде заявил, что в будущем футболисты хотят вновь быть одноклубниками.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Агент: Алексей Миранчук будет счастлив, если Антон последует за ним в ИталиюBookmaker-ratings.ru 10:41Агент рассказал о желании братьев Миранчуков воссоединиться в одной командеMetaratings 08:59Агент: «Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде»Soccernews.ru 08:22рекламаГлавное«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка РоссииКанделаки прокомментировала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионовГол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли впервые за 20 летНовости