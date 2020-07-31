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Газета.RuГазета.Ru
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Нева Спорт
  • Моя Москва.онлайн1:00
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.В источнике
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Агент Бекао прокомментировал слухи о возвращении игрока в ЦСКА

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Агент Бекао: от ЦСКА предложений не было

Чемпионат 08:16
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Агент Бекао: «Под слухами о возвращении в ЦСКА ничего конкретного. К Родриго есть интерес больших итальянских команд»

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