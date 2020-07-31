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«Удинезе» отказался продавать Бекао в ЦСКА за 7 млн евро
Нева Спорт
  • Моя Москва.онлайн1:00
«Удинезе» отклонил первое предложение ЦСКА по трансферу Родриго Бекао, за которого «армейцы» предложили 7 млн евро.В источнике
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