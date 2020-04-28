НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Агент: Бердыев мог возглавить сборную России
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
  • Тульский футбол
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что в свое время бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев мог возглавить сборную России.В источнике
Подробнее о событии
alt

Агент: Бердыев мог возглавить сборную России

Газета.Ru 05:59
alt

Агент: Бердыев дал согласие возглавить сборную, но Мутко пообещал Черчесову и перестал отвечать на звонки

Спорт день за днем 05:23
alt

Агент рассказал, как Бердыев упустил шанс возглавить «Локомотив» и «Спартак»

RT на русском 04:47
реклама
Главное
Новости