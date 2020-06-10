Агент Деспотовича рассказал о переговорах с российским клубом
Юрий Горбенко, который известен как агент форварда Джордже Деспотовича, рассказал о ближайших перспективах сербского футболиста. Он поведал, что вышел на финишную прямую в переговорах с одним из российских клубов.В источнике
С чего всё начиналось
Вопрос остается в финансовом плане, потому что они предлагают не то, что хотелось бы футболисту. На данном этапе у него есть варианты в Америке и в Турции, и они предлагают намного больше. По этим странам ведут переговоры другие агенты.