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Агент Деспотовича рассказал о переговорах с российским клубом
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
Юрий Горбенко, который известен как агент форварда Джордже Деспотовича, рассказал о ближайших перспективах сербского футболиста. Он поведал, что вышел на финишную прямую в переговорах с одним из российских клубов.В источнике
С чего всё начиналось
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Деспотович ведет переговоры с российским клубом, есть предложения из Америки и Турции

Вопрос остается в финансовом плане, потому что они предлагают не то, что хотелось бы футболисту. На данном этапе у него есть варианты в Америке и в Турции, и они предлагают намного больше. По этим странам ведут переговоры другие агенты.
Sport24.ru 08:27 
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