Спорт-ЭкспрессАгент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со СловениейОлег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении футболиста.Спорт-ЭкспрессПо срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления.Soccer.ruРоссия занимает первое место в отборочной группе.BetOn22-летний футболист получил травму в составе сборной России во время матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1). В воскресенье, 17 октября, ЦСКА предстоит гостевая игра 11-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом».Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьBetOnBookmaker-ratings.ruЕвроставкаSoccernews.ruПодробнее о событииАгент Дивеева: Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не можетBookmaker-ratings.ru05:58Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника после травмы в матче со СловениейBetOn05:10Агент Дивеева рассказал о самочувствии игрокаSoccernews.ru05:09Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со СловениейRT на русском05:06Агент Дивеева рассказал о состоянии травмированного защитника ЦСКАЕвроставка04:24Агент Дивеева рассказал о состоянии футболиста после повреждения в матче со СловениейСпорт-Экспресс04:14Показать ещёОценить1