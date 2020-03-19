NewsServicesБудьте в ПлюсеSign upLoginГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказилиUFC переносит бой Нурмагомедова и ФергюсонаЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоитсяForZe распустила состав по Dota 2Sports.ruАгент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»LiveSport.ru2LiveSport.ruТульский футболФорвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»Sports.ru 15:36Агент Думбья: «Сейду был бы заинтересован в возвращении в Россию»Спорт-Экспресс 14:53Покинувший «Сьон» Думбия не прочь вернуться в РоссиюSport24.ru 13:44 рекламаГлавноеАри заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказилиUFC переносит бой Нурмагомедова и ФергюсонаЛинус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»Гран-при Монако в сезоне-2020 не состоитсяForZe распустила состав по Dota 2Новости