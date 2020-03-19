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Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Тульский футбол
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.В источнике
Подробнее о событии
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Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

Sports.ru 15:36
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Агент Думбья: «Сейду был бы заинтересован в возвращении в Россию»

Спорт-Экспресс 14:53
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Покинувший «Сьон» Думбия не прочь вернуться в Россию

Sport24.ru 13:44 
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