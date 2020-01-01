НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаХэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят финишировал седьмымМедведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного прокатаТренер «Рубина»: удаление Комличенко повлияло на игру с «Динамо»Тульский футболРоссийские клубы отказались от Сейду ДумбияЕвро-футбол.ру9Евро-футбол.руSports.ruSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruГЛАС.RUФутбол РоссииТульский футболНева СпортМатч ТВКлубы российской премьер-лиги отказались подписывать контракт с экс-нападающим московского ЦСКА Сейду Думбия.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Агент: Сейду Думбия хочет вернуться в РПЛ, но все клубы ответили, что он слишком старФутбол России 09:07Агент Думбия: «Сейду хочет вернуться в Россию, но все клубы ответили, что он слишком стар»Sportbox.RU 08:46Агент Думбия: «Сейду хочет вернуться в Россию, но все клубы ответили, что он слишком стар»Матч ТВ 08:46рекламаГлавноеЦСКА — Спартак 2:1 (2-й тайм)Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавирусаХэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Квят финишировал седьмымМедведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного прокатаТренер «Рубина»: удаление Комличенко повлияло на игру с «Динамо»Новости