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Российские клубы отказались от Сейду Думбия
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Клубы российской премьер-лиги отказались подписывать контракт с экс-нападающим московского ЦСКА Сейду Думбия.В источнике
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Агент: Сейду Думбия хочет вернуться в РПЛ, но все клубы ответили, что он слишком стар

Футбол России 09:07
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Агент Думбия: «Сейду хочет вернуться в Россию, но все клубы ответили, что он слишком стар»

Sportbox.RU 08:46
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Агент Думбия: «Сейду хочет вернуться в Россию, но все клубы ответили, что он слишком стар»

Матч ТВ 08:46
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