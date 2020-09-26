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Агент Джорджевича: Мой клиент не перейдет в «Химки»
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Агент Игорь Глушевич, клиентом которого является нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, прокомментировал информацию о возможного переходе игрока в «Химки».В источнике
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Подробнее о событии
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Агент Джорджевича сообщил, что форвард не перейдет в «Химки»

Матч ТВ 07:11
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Джорджевич не перейдет в «Химки»

Sport24.ru 06:40 
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Игорь Черевченко хочет усилить «Химки» игроками тульского «Арсенала»

Спорт71 05:30
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