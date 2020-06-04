НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Агент Гайча опроверг интерес российских клубов к игроку
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
Сегодня сообщалось, что интерес к Гайчу проявляет московский ЦСКА. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны петербургского «Зенита». Отмечалось, что «Сан-Лоренцо» в настоящий момент готов продать Гайча в ЦСКА лишь за сумму отступных в 13,5 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Агент Гайча прокомментировал информацию об интересе к форварду со стороны ЦСКА

Футбольный агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию об интересе к 21-летнему игроку со стороны ЦСКА.
Sport24.ru 12:05 
Подробнее о событии
alt

Агент: «У Гаича нет предложений от ЦСКА»

Soccer.ru 12:22 
alt

Агент аргентинского нападающего Гайча отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Футбол России 12:20
alt

Агент Гайча об интересе ЦСКА: «Предложений из России нет»

Sports.ru 12:10
реклама
Главное
Новости