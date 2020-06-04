Агент Гайча опроверг интерес российских клубов к игроку
Сегодня сообщалось, что интерес к Гайчу проявляет московский ЦСКА. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны петербургского «Зенита». Отмечалось, что «Сан-Лоренцо» в настоящий момент готов продать Гайча в ЦСКА лишь за сумму отступных в 13,5 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Футбольный агент Фабиан Бустос, представляющий интересы нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию об интересе к 21-летнему игроку со стороны ЦСКА.