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Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
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Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.В источнике
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Переход аргентинца Гайча в ЦСКА может сорваться

Soccernews.ru 15:53
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Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА

RT на русском 14:38
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Заинтересовавший ЦСКА Гайч изучает предложения других клубов

Sport24.ru 14:02 
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