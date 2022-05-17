Агент Гбамена опроверг информацию, что футболист покинет ЦСКА после матча с «Ростовом»
Агент футболиста ЦСКА Гбамена опроверг новость про его проблемы с алкоголем
LiveResult.Ruвчера в 14:02
Агент Жан-Филиппа Гбамена прокомментировал информацию об уходе его клиента из ЦСКА
Sports.ruвчера в 13:54
Агент Гбамена отреагировал на слухи о появлении полузащитника на тренировках в нетрезвом виде
Metaratingsвчера в 13:35
Агент Гбамена опроверг информацию, что футболист покинет ЦСКА после матча с «Ростовом»
Чемпионатвчера в 13:21