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Агент Гбамена опроверг информацию, что футболист покинет ЦСКА после матча с «Ростовом»

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», прокомментировал слухи о проблемах футболиста с алкоголем.
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Во вторник появилась информация, что ивуариец покинет армейцев после завершения текущего сезона, так как красно-синие не заинтересованы в продлении сотрудничества с футболистом.
Sport24.ru
ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.
Бомбардир.ру
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в десять миллионов евро.
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Агент футболиста ЦСКА Гбамена опроверг новость про его проблемы с алкоголем
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