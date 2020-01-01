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Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня
Советский спорт
  • Советский спорт
Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.В источнике
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«Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем»

Советский спорт 02:58
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Агент рассказал о примерных сроках возобновления сезона в РПЛ

ProstoProSport вчера в 23:25 
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Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня

Чемпионат вчера в 19:37
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