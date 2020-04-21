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MetaratingsMetaratings
Агент Гурцкая сравнил «Спартак» при Тедеско с «Уфой»
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.В источнике
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Агент Гурцкая сравнил «Спартак» при Тедеско с «Уфой»

Metaratings 16:23
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Гурцкая: «Не понимаю восторга на счёт Тедеско, „Уфа“ играет точно так же»

Евро-футбол.ру 16:16
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Агент: «Спартак» играет не лучше «Уфы»

Газета.Ru 15:54
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