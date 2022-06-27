Агент Гжегожа Крыховяка подтвердил, что игрок остается в «Краснодаре»
С чего всё началось
Агент: Крыховяк не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
Гжегож остаётся в «Краснодаре» — сказал агент футболиста Metaratings.ru . Ранее «РБ Спорт» сообщил, что хавбек сборной Польши ведёт переговоры о расторжении трудового соглашения с «быками», и это единственная причина, по которой Крыховяк вернулся в Россию.
Metaratingsвчера в 12:53
Агент Крыховяка сообщил, что футболист не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
RT на русскомвчера в 13:47
Агент Крыховяка: Гжегож не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
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