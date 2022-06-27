Гжегож остаётся в «Краснодаре» — сказал агент футболиста Metaratings.ru . Ранее «РБ Спорт» сообщил, что хавбек сборной Польши ведёт переговоры о расторжении трудового соглашения с «быками», и это единственная причина, по которой Крыховяк вернулся в Россию.

Metaratings вчера в 12:53