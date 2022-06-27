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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Агент Гжегожа Крыховяка подтвердил, что игрок остается в «Краснодаре»

Давид Манасия, агент полузащитника Гжегожа Крыховяка опроверг информацию о том, что игрок ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром».
Спорт-Экспресс
Гжегож остаётся в «Краснодаре» — сказал агент футболиста Metaratings.ru .
Metaratings
Гжегож перебрался в "Краснодар" летом прошлого года из московского "Локомотива".
Футбол России
Крыховяк в середине марта приостановил контракт с российским клубом и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона.
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Агент: Крыховяк не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
Гжегож остаётся в «Краснодаре» — сказал агент футболиста Metaratings.ru . Ранее «РБ Спорт» сообщил, что хавбек сборной Польши ведёт переговоры о расторжении трудового соглашения с «быками», и это единственная причина, по которой Крыховяк вернулся в Россию.
Metaratingsвчера в 12:53

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Агент Крыховяка: Гжегож остается в «Краснодаре»
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RT на русскомвчера в 13:47
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Агент: Крыховяк не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»
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