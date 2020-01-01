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Агент: «Зидан является причиной трансфера Хакими в „Интер“»
Евро-футбол.ру
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Алехандро Камано, агент защитника Ашрафа Хакими, высказался о переходе своего клиента в "Интер".В источнике
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Агент: «Зидан является причиной трансфера Хакими в „Интер“»

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Агент Хакими: «Зидан – причина перехода в „Интер“. Он не звонил Ашрафу, а Конте говорил о проекте»

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Агент: Хакими покинул «Реал» из-за Зидана

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