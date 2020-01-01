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Агент Холанда призвал игрока не покидать «Боруссию» этим летом
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда прокомментировал слухи, что норвежец уже предстоящим летом может сменить клуб.В источнике
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Агент Холанда призвал игрока не покидать «Боруссию» этим летом

Матч ТВ 20:27
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Агент Холанда призвал игрока не покидать «Боруссию» этим летом

Sportbox.RU 20:27
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