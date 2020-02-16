Кокорин запросил у «Зенита» зарплату €4 млн в год

По данным издания, форвард рассчитывает получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год. При этом руководство клуба предложило ему соглашение на 2,5 года и зарплату €2,5 млн.