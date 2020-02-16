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Кокорин запросил у «Зенита» зарплату €4 млн в год
DP.RU
  • Телеканал 360°0:34
  • Известия0:50
  • Мой Брянск0:49
По данным издания, форвард рассчитывает получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год. При этом руководство клуба предложило ему соглашение на 2,5 года и зарплату €2,5 млн.В источнике
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