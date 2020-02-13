НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • НТВ0:38
  • Piter.tv0:46
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.В источнике
151
Борис Ротенберг
Российский футболист
Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи"
С чего всё начиналось
alt

Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»

"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.
РИА Новости 01:52
Подробнее о событии
alt

«Зенит» - об аренде Кокорина: «Пока только принципиальная договорённость»

Sport.ru 13:46
alt

Отчим Кокорина: «Какие можно обсуждать перспективы? До завтра дожить надо»

Спорт-Экспресс 12:00
alt

Кокорин не полетел на сбор с «Зенитом-2»

Sportbox.RU 11:16
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости