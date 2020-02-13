НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
24СМИ
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Телеканал Санкт-Петербург1:56
  • НТВ0:38
  • Piter.tv0:46
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.В источнике
156
Подробнее о событии
alt

Кокорин все-таки поедет в Сочи

Спорт-Экспресс 16:00
alt

«Зенит» не получал официальных документов ни от Кокорина, ни от «Сочи»

РИА Новости 08:59
alt

Кокорин не полетел на сбор с «Зенитом-2»

Sportbox.RU 11:16
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости