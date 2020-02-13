«Зенит» не получал официальных документов ни от Кокорина, ни от «Сочи»

"Зенит" узнал о достижении договоренности о переходе нападающего Александра Кокорина в "Сочи" из прессы, клуб в настоящее время не получал официальных бумаг ни от футболиста, ни от "Сочи", сообщил РИА Новости пресс-секретарь клуба из Санкт-Петербурга Антон Макаренко.