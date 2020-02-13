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«Зенит» не получал официальных документов ни от Кокорина, ни от «Сочи»
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • НТВ0:38
  • Piter.tv0:46
"Зенит" узнал о достижении договоренности о переходе нападающего Александра Кокорина в "Сочи" из прессы, клуб в настоящее время не получал официальных бумаг ни от футболиста, ни от "Сочи", сообщил РИА Новости пресс-секретарь клуба из Санкт-Петербурга Антон Макаренко.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский футболист
Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи"
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