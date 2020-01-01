НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
Агент Коутиньо рассказал о возвращении Фелиппе в «Барселону»
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • FootballHD
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
В среду, 9 сентября, футбольный агент Киа Джурабчиан рассказал о возвращении своего клиента Фелиппе Коутиньо из «Баварии» в «Барселону». Слова специалиста передаёт «Talk Sport».В источнике
Подробнее о событии
alt

Агент Коутиньо рассказал о возвращении Фелиппе в «Барселону»

ГЛАС.RU 22:20
alt

Агент: все признаки указывают на то, что «Барселона» кардинально изменится

Чемпионат 21:02
alt

Агент Коутиньо: «Все признаки указывают на то, что „Барселона“ кардинально изменится в новом сезоне. Филиппе станет частью этой команды»

Матч ТВ 20:36
реклама
Главное
Новости