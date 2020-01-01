Агент Коутиньо рассказал о возвращении Фелиппе в «Барселону»

В среду, 9 сентября, футбольный агент Киа Джурабчиан рассказал о возвращении своего клиента Фелиппе Коутиньо из «Баварии» в «Барселону». Слова специалиста передаёт «Talk Sport».